Siemens допустила продолжение обслуживания оборудования для "Северного потока"

Это возможно ради стабильных поставок газа в Европу

Германская компания Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода "Северный поток", несмотря на решение выйти из всех российских активов. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал руководитель компании Кристиан Брух.

Как пояснил Брух, Siemens Energy после начала военной спецоперации России на Украине приостановил всю деловую активность в России. Компания рассчитывает завершить процесс выхода из своих российских активов в конце текущего финансового года.

Тем не менее, мы можем продолжить некоторые операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу, цитирует заявление Бруха ТАСС.

Ранее в "Газпроме" рассказали, что компания неоднократно обращалась в российское представительство компании Siemens по поводу неисправности оборудования. Однако было устранено не более четверти выявленных неисправностей, по остальным запросам в "Газпроме" так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности.

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