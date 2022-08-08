Мишустин объявил новую меру поддержки бизнеса

Власти будут давать госгарантии на 50% долга по инфраструктурным кредитам

Федеральное правительство даст возможность бизнесу получать государственные гарантии, которые обеспечат до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от трех до 30 лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в понедельник, 8 августа, на оперативном совещании с вице-премьерами.

Как сообщил глава кабмина, правительство расширит государственную поддержку бизнеса: подготовлены правила предоставления гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры.

Государственные гарантии можно будет получить на половину обязательств по основному долгу и на период от трех до тридцати лет, минимальная сумма такого вида обеспечения составит 2 млрд рублей, а доля собственных средств компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%.

Мишустин предупредил, что реализация крупных проектов в этой сфере требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым снизил ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленности с 9% до 3%. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд рублей. Эксперты выразили мнение, что такие льготные займы станут толчком для развития столичной промышленности.

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