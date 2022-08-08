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Москвичей пригласили бесплатно проверить зрение

15:05
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Это можно сделать в 26 клиниках в рамках благотворительной акции

Сегодня, в день офтальмолога, в стране проходит ежегодная международная благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому!".  

В Москве и области можно бесплатно проверить зрение в 26 клиниках. Мероприятие приурочено к 95-й годовщине со дня рождения академика Святослава Фёдорова.

В этом году к акции присоединились около сотни российских и зарубежных профильных центров. Проект работает уже 22 года. За это время было проведено свыше 100 тысяч консультаций и более восьми тысяч операций, сообщает "ТВ Центр".

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