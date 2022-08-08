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Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы "Москва-Казань"

15:09
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Завершить работы планируется в 2023 году

В двух районах на юго-востоке Москвы - Косино-Ухтомский и Некрасовка - идёт активное строительство объектов транспортной, социальной и производственной инфраструктуры. Ход работ в понедельник проверил мэр Сергей Собянин.

В следующем году Московский скоростной диаметр продлят до федеральной трассы "Москва-Казань". Шестиполосное шоссе длиной 5 километров будет начинаться от станции метро "Лухмановская". Реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, появятся подземные переходы, три путепровода и мост через реку Пехорку. Обустроят велосипедные дорожки, высадят свыше восьми тысяч деревьев и кустарников.

"В этом году мы заканчиваем первую очередь скоростного диаметра, это Северо-Восточная хорда. Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Коллеги из Росавтодора тянут свою часть с той стороны, а мы отсюда, от Некрасовки, начинаем двигаться с продлением скоростного диаметра до стыковки с дорогой М12", - сказал Собянин.

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