Продолжается благоустройство территории вдоль Яузы

Пойма реки превратится в полноценную зону городского отдыха

Для занятий йогой и спокойного отдыха, для просмотра фильма или чтения книги. Уютные площадки создают в районе поймы реки Яуза. Продолжается благоустройства огромной территории, которая совсем скоро превратится в самый длинный парк в Европе.

Парк Яуза. Посреди зелёной лужайки - высокие деревянные конструкции без крыши - будущие перголы. Рядом рабочие укладывают огромный настил на металлический каркас в форме шестигранника. Скоро здесь появится площадка для ставших уже популярными среди москвичей уличных занятий йогой.

"Можно будет использовать для занятий йогой, для спокойного отдыха, можно прийти посидеть, посмотреть фильм, почитать книгу. Мы дополним территорию ещё двумя площадками, это экоплощадь и зона тихого отдыха. Она тоже будет сделана из деревянного настила", - рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта Москвы Максим Гордиенко.

Все локации для активного и ленивого отдыха архитекторы решили приподнять над землёй. Места под них в парке выбраны не случайно - в окружении берёзовой или дубовой рощи, краснокнижных или просто редких цветов.

"Такие площадки сделаны на возвышении, чтобы люди не могли вытаптывать эти растения, не могли принести им вред, с одной стороны, но, с другой стороны, могли за ними наблюдать", - отметил главный архитектор парка "Яуза" Кирилл Теслер.

Для удобства пожилых людей настилы оборудуют перилами. Закончить монтаж площадок обещают до конца сентября. Всё это - часть благоустройства поймы реки Яузы.

"В большом городе очень важно иметь такие места, где можно перезагрузиться, морально отдохнуть от суеты, от шума. Поэтому мы создаём вот такие места, где можно подпитаться энергией природы и просто хорошо провести время", - рассказал Кирилл Теслер.

Для удобства и уюта в зонах отдыха развесят гамаки, поставят скамейки и арт-объекты. Уже следующей весной пойма реки Яузы превратится в полноценную зону городского отдыха и станет самым длинным парком в Европе.

Ксения Игнатова и Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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