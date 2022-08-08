В "Домодедово" пассажир пытался тайно пронести через таможню $100 тысяч

Его удалось разоблачить

100 тысяч долларов США - именно столько пытался тайно ввезти в страну 39-летний мужчина через аэропорт "Домодедово". Пассажир прибыл из Стамбула, указав, что везёт с собой всего 40 тысяч в валюте, и направился через "зеленый коридор". Однако во время таможенного досмотра оказалось, что его багаж несколько недооценён.

В упакованных кроссовках мужчины были спрятаны еще 60 тысяч долларов. Кроме того, там же обнаружили неучтённые турецкие лиры. Декларировать денежные средства злоумышленник не стал, как и указывать источник их происхождения. Теперь пассажиру грозит штраф и даже тюремный срок.

"Таким образом, в данном случае усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ - контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет", - сообщила пресс-секретарь Домодедовской таможни Софья Реснянская.

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