ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Домодедово" пассажир пытался тайно пронести через таможню $100 тысяч

15:07
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Его удалось разоблачить

100 тысяч долларов США - именно столько пытался тайно ввезти в страну 39-летний мужчина через аэропорт "Домодедово". Пассажир прибыл из Стамбула, указав, что везёт с собой всего 40 тысяч в валюте, и направился через "зеленый коридор". Однако во время таможенного досмотра оказалось, что его багаж несколько недооценён.

В упакованных кроссовках мужчины были спрятаны еще 60 тысяч долларов. Кроме того, там же обнаружили неучтённые турецкие лиры. Декларировать денежные средства злоумышленник не стал, как и указывать источник их происхождения. Теперь пассажиру грозит штраф и даже тюремный срок.

"Таким образом, в данном случае усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ - контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет", - сообщила пресс-секретарь Домодедовской таможни Софья Реснянская.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Аэропорт "Домодедово"
Аэропорт "Домодедово"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.