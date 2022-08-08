На поверхности Москвы-реки обнаружили масляное пятно

Для ликвидации загрязнения отправили судно "Сетунь"

В русле Москвы-реки коммунальным службам пришлось убирать огромное нефтяное пятно. Радужную плёнку в районе Крымского моста утром заметили горожане, сообщает "ТВ Центр".

Загрязнение растянулось по течению на 4 с половиной тысячи квадратных метров. На место для ликвидации тут же отправилось судно "Сетунь". Чтобы справиться с пятном, бригаде "Мосводостока" пришлось обрабатывать поверхность воды специальным сорбентом, который нейтрализует нефтепродукты.

Источником грязи мог стать проходивший там катер. Сейчас эту версию проверяет прокуратура.

"В районе дома 9 по улице Крымский вал на поверхности Москвы-реки обнаружено масляное пятно. По поручению прокуратуры Москвы межрайоная природоохранная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, причина произошедшего, а также дана оценка действиями ответственных лиц по соблюдению требований законодательства", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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