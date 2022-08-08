В Зеленограде проверяют одну из промзон

Почему у прокуратуры возникли подозрения и какие еще нарушения обнаружили на месте?

Прокуратура Москвы организовала проверку одной из промзон в Зеленограде. Сейчас территорию арендует некий бизнесмен - но вот чем он занимается, толком не понятно: то ли продает паллеты, то ли незаконно утилизирует дерево, возможно, даже обсуживает ассенизаторские машины.

Семиметровые в высоту – и на десятки метров в длину. Ряды паллет занимают здесь огромные площади. Это место арендовал частный предприниматель. Купить подешевле – продать подороже. Бизнес, вероятно прибыльный, но имеет свои издержки - отходы упаковки.

На предприятии встал вопрос: что делать с таким некондиционным товаром. Утилизировать дерево стоит больших денег. Собирать паллеты заново тоже неоправданно дорого. Поэтому здесь нашли простое решение: глубокая яма и огонь.

Сейчас в яме лишь зола. Но на кадрах, снятых днем ранее, видно: пепелище дымится. На прокурорскую проверку сам бизнесмен не явился – прислал своих представителей. Доверенность мужчины предъявить отказываются, ссылаясь на закон, скрывают лица. И выдвигают свою версию, откуда здесь столько пепла: "Скидывают после шашлыков".

Судя по количеству золы, работники съели не иначе как мамонта. Хотя было их всего пятеро. Оказалось, они незаконно находились и работали в России. Но после проверки миграционной службы и суда их ждет депортация. Жили иностранцы, не отходя от производства.

Пожарные инспекторы утверждают: небезопасным здесь было все - и быт, и работа. "Куча нарушений. Будем работать по этому объекту, включать его в план на 23-й год", - сообщил инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Андрей Трифонов.

У проверяющих органов есть подозрения, что был еще один бизнес: в этот колодец ассенизаторские машины сливали содержимое своих цистерн. Это может сильно загрязнить землю, поэтому специалисты Мосэкомониторинга взяли пробы почвы.

Объект принадлежит железнодорожникам. О том, что это территория транспортного предприятия, напоминают только остовы тяжелых кранов, да ржавая техника советских времен. Но старший по объекту уверяет: бдит за вверенной ему территорией денно и нощно. Когда появилась яма – не знает. Впрочем, это уже и не важно. Прокуратура вынесла представление.

Представление рассматривается в течение месяца. Территория будет приведена в первоначальное состояние. В случае ненадлежащего реагирования на наши предписания, будет направлен иск в суд об обязании приведения территории в первоначальный вид", - сообщил транспортный прокурор Вадим Курсов.

Кто это будет делать, зависит от договора между собственником и арендатором. В любом случае, последнего ждет штраф до 250 тысяч рублей за существующие нарушения. От 400 тысяч до миллиона за каждого из пяти работавших здесь нелегальных мигрантов. А еще придется заплатить за вред, нанесенный окружающей среде, если это выявит экспертиза.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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