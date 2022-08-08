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В Москве запустили новый проект "Маршрут к долголетию"

15:14
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Автобусы могут довести горожан от одного центра "Московского долголетия" к другому

Участники центров "Московского долголетия" теперь могут общаться друг с другом ещё чаще, даже если они находятся в разных частях столицы. Поможет в этом новый проект "Маршрут к долголетию", сообщает "ТВ Центр".
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Желающие могут заказать специальный автобус и доехать до другого клуба. Вот так подопечные центра "Московский" направляются в Таганский район. Для них там проведут экскурсию, а ещё они смогут принять участие в турнирах по шахматам, шашкам и теннису.

Посещать другие центры можно было и раньше, но для этого приходилось пользоваться общественным наземным транспортом и метро. Новый проект сделает дорогу проще. Пока курсирует первый маршрут между центром столицы и Троицка, а до конца года к ним добавятся ещё несколько автобусов.

"Время от получаса до часа занимает, но я думаю, что это все незаметно, когда едешь в разговорах, в таких эмоциях положительных и поэтому только слова благодарности", - сказала участник Центра московского долголетия "Московский" Татьяна Михайлова.

"До этого не все участники могли добраться в нужным им центр. Далеко, неудобно, в вечернее время, пенсионеры всегда относятся к нему с осторожностью. А теперь, конечно, у них появилось больше возможностей", - отметила руководитель Центр московского долголетия "Таганский" Елена Смирнова.

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