Москвичей штрафуют за парковку около Патриарших прудов

У нарушителей всегда есть оправдание

На Малой Бронной машины оккупировали велодорожку. На улице уже давно запрещена стоянка и даже остановка, зато есть выделенная полоса для велолюбителей и самокатчиков. Довольны все, кроме водителей. То и дело они бросают свой транспорт на обочине, мешая и пешеходам, и другим участникам движения.

Двойная сплошная и запрещающие знаки для этих водителей не повод отказать себе в парковке. В результате многострадальная велодорожка на Малой Бронной превращается в полосу препятствий.

На этой полосе разгоняться опасно, неожиданно может появиться тупик. Дальше два варианта - либо объезжать стихийную парковку по проезжей части, либо подниматься на неудобный плиточный тротуар и мешать пешеходам.

Самые узкие места - в районе летних веранд, и здесь вынужденно курсирует даже габаритный транспорт. У велосипедистов и самокатчиков иногда просто нет другого пути. А пешеходы к лавирующим между ними скоростному транспорту проявляют лояльность и понимание, насколько это возможно.

Все нарушения фиксируют сотрудники административной дорожной инспекции. Некоторые водители полагают, что остановка для короткой разгрузки или высадки пассажиров допустима, но инспекторы здесь категоричны.

"На данном участке вообще запрещено останавливаться, независимо от временного интервала", - отметил инспектор МАДИ Вячеслав Плисс.

И никакие ухищрения, вроде включенных "авариек" или выставленных сигнальных конусов, не действуют. Большинство водителей с нарушением согласны, и остановку на "выделенке" для самокатов и велосипедов объясняют работой: "Надо загружаться-разгружаться, а парковочных мест нет. Я вынужденно это сделал, это непреднамеренно".

"Такая парковка недопустима, она может привести к аварийным ситуациям, травмированию велосипедистов, пешеходов. За такую парковку предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей и возможно задержание транспортного средства", - сообщила пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало.

Помимо штрафа, машину может забрать эвакуатор. Но это не останавливает тех, кто упорно занимает тротуары и велодорожки - в этом году зафиксировано уже больше девяти тысяч таких нарушений.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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