Дожди уйдут из Москвы в среду

Температура снова поднимется выше нормы

Дожди в столице прекратятся в среду, 10 августа. В Москву вернется тепло, температура к выходным поднимется выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков", - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Синенкова, температура в середине недели примерно 22-24 градуса тепла, к выходным повысится до 24-26 градусов. В понедельник в столице и области погода облачная с прояснениями, местами небольшие дожди, 20-25 градусов тепла.

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