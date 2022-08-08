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Дожди уйдут из Москвы в среду

12:33
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Температура снова поднимется выше нормы

Дожди в столице прекратятся в среду, 10 августа. В Москву вернется тепло, температура к выходным поднимется выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков", - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Синенкова, температура в середине недели примерно 22-24 градуса тепла, к выходным повысится до 24-26 градусов. В понедельник в столице и области погода облачная с прояснениями, местами небольшие дожди, 20-25 градусов тепла.

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