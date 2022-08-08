Критика Киева усилилась

В США приступили к поискам замены президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такое мнение выразила обозреватель РИА "Новости" Виктория Никифорова. На это указывает шквал критики, который обрушился со стороны Запада на киевский режим.

Ранее организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях ВСУ, в котором обвинила страну в нарушении международного права.

"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры", - говорится в материале агентства.

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