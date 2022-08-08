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Артист не справляется: в США начали искать замену Зеленскому

12:38
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Критика Киева усилилась

В США приступили к поискам замены президенту Украины Владимиру Зеленскому.
СМИ узнали о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

Такое мнение выразила обозреватель РИА "Новости" Виктория Никифорова. На это указывает шквал критики, который обрушился со стороны Запада на киевский режим.

Ранее организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях ВСУ, в котором обвинила страну в нарушении международного права.

"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры", - говорится в материале агентства.

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