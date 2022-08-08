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Курская область продлила высокий уровень террористической опасности

12:59
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Этот режим в регионе действует с 11 апреля

В Курской области "желтый" (высокий) режим террористической опасности продлен до 23 августа. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал руководитель региона Роман Старовойт.

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Как отметил курский губернатор в своем Telegram, жителям области необходимо сохранять бдительность и сообщать по номеру "112" о подозрительных гражданах, замеченных бесхозных предметах и беспилотниках.

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области был введен 11 апреля. После этого он неоднократно продлевался.

6 августа Курская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны украинских позиций. ВСУ открыли огонь по селу Коровяковке и хутору Отруба. Российские военные ответным огнем подавили точки украинских Вооруженных сил. Пострадавших и разрушений нет.

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