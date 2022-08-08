Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"

СВО будет продолжена

Никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Специальная военная операция продолжается и будет идти до выполнения целей.

"Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается", - отметил спикер Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях, о которых знают в Киеве.

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