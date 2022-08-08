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В Кремле не видят предпосылок для встречи Путина с Зеленским

12:52
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Сначала делегации переговорщиков из двух стран должны проделать "домашнюю работу"

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Кремле не видят. Для начала делегации переговорщиков должны проделать домашнюю работу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует", - сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал предложение президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой организации встречи Путина и Зеленского, передает ТАСС.

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