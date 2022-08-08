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Песков объяснил повышенные антиковидные меры в резиденции Путина в Сочи

13:38
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Президент принимал в ней турецкого лидера

Защитные меры против коронавирусной инфекции в резиденции президента России Владимира Путина в Сочи были ужесточены из-за личного присутствия президента. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как пояснил официальный представитель Кремля, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической.

На вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жесткие, чем в Кремле, Песков ответил утвердительно. Он пояснил, что это связано с личным появлением в резиденции главы государства — он принимал в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал реже лично общаться с представителями средств массовой информации. Представитель Кремля напомнил, что "мы с вами только постепенно выходим из двух лет ковидной пандемии". С учетом этого в отношении главы государства в России действуют особые меры предосторожности и безопасности.

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