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Кремль опроверг намерение России и Турции "обрушить доллар"

13:21
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Москва и Анкара не ставят такую цель, заявил Песков

Договоренности России и Турции о частичном переходе во взаиморасчетах на национальные валюты не преследуют цель обрушить американскую валюту. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как заявил официальный представитель Кремля, "доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран".

США как эмитент своими действиями пошатнули доверие к доллару, поэтому "совершенно естественным образом" многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальных валютах, пояснил Песков.

Этот же процесс происходит во взаимоотношениях России с Турецкой Республикой — уже достигнута важная договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях.

Что касается риска санкций для Турции из-за согласия перейти на расчеты за газ в рублях, Песков отверг такую вероятность. Однако он признал, что "можно представить, что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме", сообщает "Интерфакс".

Ранее появились подробности относительно перехода России и Турции на национальные валюты во взаимных расчетах. Российский рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией, затем ожидается полное использование национальных валют в торговле между двумя государствами.

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