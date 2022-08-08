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"Неверный адрес": Песков ответил на обращение Зеленского по референдумам

14:01
  • понедельник
  • 08 августа 2022

В Кремле предложили президенту Украины обратиться к собственным гражданам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о том, что проведение референдумов в Запорожской и Херсонской областях Украины о присоединении к России будет означать конец переговоров с Москвой.

Песков напомнил, что "это планы у жителей регионов", референдумы проводит не Москва. По этой причине если обращение Зеленского адресовано российским властям, "то в данном случае мы — неверный адрес", цитирует представителя Кремля ТАСС.

Власти Запорожья и Херсонщины, которые перешли под контроль российских военных в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса, заявили о намерении провести референдумы по присоединению регионов к Российской Федерации. Народное волеизъявление по вопросу о присоединении к России может пройти в один день и в Запорожской, и в Херсонской областях Украины, точная дата еще не определена.

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