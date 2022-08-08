Режим Зеленского обвинили в акте ядерного терроризма

В Минобороны сообщили об итогах обстрела ЗАЭС

Обстрел объектов Запорожской атомной электростанции режимом Зеленского – это акт ядерного терроризма. Их цель – создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным генерала, около 12 часов 40 минут 7 августа украинские подразделения 44-й артиллерийской бригады обстреляли Запорожскую АЭС из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

"В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции", - сообщил Конашенков на брифинге.

На станции сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Задымление ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные расчеты. Технический персонал АЭС, чтобы предотвратить аварию, снизил мощность даух энергоблоков до 500 МВт, передает ТВЦ.

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