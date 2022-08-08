ВКС России уничтожили нацформирование "Кракен"

Восполнить состав за счет местных жителей не удалось

Украинское неонацистское формирование "Кракен" утратило боеспособность в результате ударов вооруженных сил России.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Атака прошла на Харьковском направлении.

"В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", - сообщили в военном ведомстве.

Чтобы восполнить потери, командиры нацформирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова, добавил Конашенков.

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