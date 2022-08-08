Объем Фонда национального благосостояния вырос в июле

Рост составил почти 1,4 триллиона рублей

Как сообщило в понедельник Министерство финансов, в июле 2022 года объем Фонда национального благосостояния России вырос почти на 1,4 триллиона рублей.

"По состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год", - говорится в сообщении.

На 1 июля объем ФНБ оценивался в 10,7 триллиона рублей.

Уточняется, что на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено более 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, более 256,6 млн руб.

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