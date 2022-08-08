Власти Германии исключили запуск "Северного потока - 2"

ФРГ ждут тяжелые времена

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт прокомментировал возможность запуска трубопровода "Северный поток - 2" для урегулирования энергетического кризиса.

"Я говорю: да, оно [правительство ФРГ] исключает это", - сказал Хебештрайт, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что "страну ждут сложные месяцы, сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом".

В феврале правительство Германии приостановило сертификацию "Северного потока - 2" по политическим мотивам. Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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