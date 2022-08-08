ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

FP: Российский газ обошелся Западу дороже, чем помощь Украине

14:06
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Киеву выделили лишь треть обещанной суммы

Плата за поставки российских энергоресурсов оказалась намного выше, чем выделенная Западом военная помощь Украине. Факты приводит американский журнал Foreign Policy со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

Путин и Эрдоган договорились о поставках газа за рубли
В ЕС пожаловались на опасный газ из Великобритании

По подсчетам издания, западные партнеры обещали предоставить Украине 31 миллиард долларов. Однако Киев получил лишь треть от обещанной суммы: на сегодняшний день общий объем помощи - около 11 миллиардов долларов.

Авторы отмечают, что это на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период. Тем временем, Запад продолжает финансировать киевский режим: администрация президента США Джо Байдена решила выделить ему еще миллиард долларов. В пакет включены, в частности, боеприпасы для HIMARS и зенитно-ракетных систем NASAMS.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.