Киеву выделили лишь треть обещанной суммы

Плата за поставки российских энергоресурсов оказалась намного выше, чем выделенная Западом военная помощь Украине. Факты приводит американский журнал Foreign Policy со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

По подсчетам издания, западные партнеры обещали предоставить Украине 31 миллиард долларов. Однако Киев получил лишь треть от обещанной суммы: на сегодняшний день общий объем помощи - около 11 миллиардов долларов.

Авторы отмечают, что это на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период. Тем временем, Запад продолжает финансировать киевский режим: администрация президента США Джо Байдена решила выделить ему еще миллиард долларов. В пакет включены, в частности, боеприпасы для HIMARS и зенитно-ракетных систем NASAMS.

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