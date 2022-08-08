Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума

Сроки проведения референдума не уточняются

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

"Подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале подготовки проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией", - сказал он на форуме "Мы вместе с Россией".

Решение было принято во время общественного форума в Мелитополе, передает РИА Новости. "За" проголосовали более 700 делегатов. Сроки проведения референдума не уточняются. По данным СМИ, референдум может пройти в сентябре.

Российские военные с весны контролируют территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Местные власти неоднократно выражали желание войти в состав России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, о переговорах с Россией можно будет забыть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"