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Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума

14:37
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Сроки проведения референдума не уточняются

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

"Подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале подготовки проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией", - сказал он на форуме "Мы вместе с Россией".

Решение было принято во время общественного форума в Мелитополе, передает РИА Новости. "За" проголосовали более 700 делегатов. Сроки проведения референдума не уточняются. По данным СМИ, референдум может пройти в сентябре.

Российские военные с весны контролируют территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Местные власти неоднократно выражали желание войти в состав России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, о переговорах с Россией можно будет забыть.

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