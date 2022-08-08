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"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

14:04
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Разработка уже прошла первую фазу клинических испытаний

ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14 (ингибитор), пишет РИА "Новости" со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

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Как ранее сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов, НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

Препарат уже прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах

Принцип действия ингибиторов следующий: вещество блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса.

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