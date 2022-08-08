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Глава Белгородской области доложил Путину о ситуации в регионе

14:55
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Валовый региональный продукт растет

Амбициозные экономические проекты Белгородской области обсудили в понедельник в Кремле Владимир Путин и губернатор Вячеслав Гладков. Он доложил президенту об увеличении валового регионального продукта по итогам прошлого года на 250 миллиардов рублей.

В разработке - два десятка крупных проектов в сфере сельского хозяйства, авиационной промышленности, строительства беспилотников. Новые компании позволят создать тысячи рабочих мест и помогут решить проблемы импортозамещения. Область поддерживает малый бизнес, а также - необычные инициативы предпринимателей.

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