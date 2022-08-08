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Турция начала готовиться к новой архитектуре безопасности в Европе

14:29
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Анкара назвала приоритетом защиту общих интересов

Турция уже сегодня готовится к построению новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Как отметил дипломат, приоритетом Анкары является защита общеевропейских интересов. Однако в настоящее время "ведущие геополитические игроки находятся в жестком противостоянии, и тому есть немало причин".

При этом Чавушоглу подчеркнул, что в процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе необходимо действовать предельно продуманно, сообщает агентство Anadolu.

Ранее власти Китая заявили, что в долгосрочной перспективе необходимо рассмотреть возможность построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира, так как ситуация на Украине отрицательно повлияла не только на Европу, но и на весь мир.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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