На соревнованиях по метанию молота в Нидерландах погиб прохожий

Зрителем турнира он не был

Турнир по метанию молота Open Highland Games в Нидерландах завершился трагедией, пишет британская газета The Sun.

Снаряд весом около 10 килограммов перелетел через ограждение и попал в гулявшего неподалеку 65-летнего мужчину. Зрителем турнира он не был.

На место происшествия экстренно выехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Сразу после инцидента соревнования были отменены.

Подробности случившегося устанавливаются.

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