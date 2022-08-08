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На соревнованиях по метанию молота в Нидерландах погиб прохожий

14:20
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Зрителем турнира он не был

Турнир по метанию молота Open Highland Games в Нидерландах завершился трагедией, пишет британская газета The Sun.

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Снаряд весом около 10 килограммов перелетел через ограждение и попал в гулявшего неподалеку 65-летнего мужчину. Зрителем турнира он не был.

На место происшествия экстренно выехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Сразу после инцидента соревнования были отменены.

Подробности случившегося устанавливаются.

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