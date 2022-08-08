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Российские села получат еще 367 млн рублей на развитие

14:39
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Средства выделят в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий"

Федеральное правительство продолжает работу по улучшению условий жизни для граждан, живущих в сельской местности. На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще более 367 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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Деньги направят в шесть регионов: Карачаево-Черкесская Республика, Якутия, Псковская, Ростовская, Рязанская и Самарская области. Это повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населенных пунктах.

Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, капитальном ремонте детских садов, школы и библиотеки, обустройстве спортивных площадок, возведении водопроводных сетей и очистных сооружений, закупке автобуса для центра досуга.

Средства выделяют в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий", который входит в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что на финансирование программы сельской ипотеки федеральное правительство направит дополнительно 7 млрд рублей. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%, что позволит примерно еще 17 тысячам семей в сельской местности по всей стране улучшать жилищные условия.

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