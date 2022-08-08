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"Би-2" ответили на сообщения о "тайном отъезде" из России

14:35
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Группа находится в отпуске

Пресс-служба группы "Би-2" прокомментировала в соцсетях сообщения о том, что участники коллектива покинули Россию.

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"Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда - открыто и расслабленно", - говорится в сообщении.

В конце апреля был отменен концерт "Би-2" в Омске. Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, музыканты отказалась выступать под баннером с надписью "Za президента" на фоне российского флага.

После инцидента группа перенесла летние концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле.

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