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Подсчитан ущерб от торговой войны Германии с Китаем

14:42
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Убытки будут в разы больше, чем после выхода Великобритании из ЕС

Разрыв экономических связей с КНР обойдется ведущей экономике Европы – Германии – в шесть раз дороже, чем потери после выхода Великобритании из ЕС. Убытки оценил Немецкий Институт экономических исследований.

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Эксперты ранее предсказали ФРГ сокращение объемов производства. Экономика страны столкнулась с большими рисками после многих лет наращивания экспорта в Китай и налаживания энергетических связей с Россией. Объясняется это ростом политической напряженности между Берлином, с одной стороны, и Москвой и Пекином-  с другой.

По подсчетам немецких экономистов, больше остальных отраслей от экономической войны пострадают автомобильная промышленность, производители транспортного оборудования и машиностроение – они потеряют до 8% добавленной стоимости. Авторы исследования приходят к выводу, что компаниям Германии следует переориентироваться на другие стран, чтобы уменьшить зависимость от "авторитарных режимов", передает Reuters.

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