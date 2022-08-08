Более 300 тысяч тонн продовольствия вывезли с Украины за неделю продуктовой сделки

В соответствии с договоренностью из портов вышли 10 судов

В общей сложности 305,458 тысячи тонн зерна и сельхозпродукции вывезено из портов Украины за первую неделю реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле по поставкам украинского продовольствия на внешние рынки.

В рамках стамбульских договоренностей из портов Украины вышло 10 судов с продовольственными грузами. Они проходят проверку у входа в Босфор с участием представителей Совместного координационного центра.

Ожидается, что вечером 8 августа в Стамбул придут четыре зерновоза с грузами для Италии и Китая, а также для турецких городов, сообщает ТАСС.

8 августа украинские порты покинули очередные два сухогруза с зерном. Как сообщили в министерстве обороны Турции, суда доставят продовольствие в турецкие города и в Италию. На судах находится 11 тысяч тонн сои и 48,5 тысячи тонн кукурузы.

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