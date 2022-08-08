В Коми упал самолет Cessna

Есть погибшие

В Ухте в республике Коми разбился легкомоторный самолет, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сообщил источник РИА Новости.

На борту находились три человека, они погибли. Причина ЧП выясняется.

"В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упала частный легкомоторный самолет Cessna 177", - уточнятся в заметке ТАСС.

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