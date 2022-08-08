В Совфеде допустили увеличение числа референдумов по вхождению в состав России

Такое волеизъявление могут провести не только в Запорожской и Херсонской областях

Референдумы о вхождении в состав России могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других украинских территориях. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

Как написала сенатор в своем Telegram, крымский опыт по интеграции региона в общероссийское пространство очень востребован на освобожденных территориях. Ковитиди допустила, что "Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится".

Представитель Совфеда пообещала, что Крым поможет "нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным "забрехавшейся" украинской властью".

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Сроки проведения референдума не уточняются. По данным СМИ, референдум может пройти в сентябре.

Аналогичный референдум планируют власти Херсонской области, дата пока не назначена.

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