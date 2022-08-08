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Режим Зеленского призвали признать террористической организацией

15:08
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Поводом стали атаки на Запорожскую АЭС

Киев атакует ядерные объекты. Режим президента Украины Владимира Зеленского следует признать террористической организацией после ударов по Запорожской АЭС, уверен глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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"Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом", - написал сенатор в Telegram.

7 августа украинские войска вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. В Минобороны России атаку назвали актом ядерного терроризма со стороны режима Зеленского. В результате обстрела были повреждены высоковольтные линии, подававшие электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области. На АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции. Система защиты отключила подачу электроэнергии.

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