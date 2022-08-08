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Собянин: индустриальный парк на месте промзоны "Руднево" построят до конца года

15:58
  • понедельник
  • 08 августа 2022

В Некрасовке будет создано более трех тысяч рабочих мест

Около 120 тысяч квадратных метров технологических площадей индустриального парка "Руднево" будет введено в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.
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В парке разместят высокотехнологичные производства, "начиная от беспилотников и заканчивая комплектующими для медицины", отметил мэр. В Некрасовке будет создано более трех тысяч рабочих мест, передает АГН "Москва".

Собянин добавил, что запланировано развитие второй очереди индустриального парка для увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест для жителей района в шаговой доступности от дома.

Индустриальный парк "Руднево" возводится на востоке Москвы недалеко от станции метро "Лухмановская". Территория станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва".

"Руднево" строится с использованием отечественных строительных материалов, по ряду позиций импортозамещение выполнено на 100%.

Высокотехнологичные компании уже изъявили желание арендовать более 80% площадей индустриального парка. Среди будущих резидентов - производители имплантируемых медицинских изделий, реагентов для медлабораторий, печатных плат, электрических конденсаторов, трансформаторов и банкоматов.

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