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Пушилин рассказал о подготовке к трибуналу в ДНР

15:44
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что подготовка к проведению международного трибунала над украинскими военными и наемниками продолжается.

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"Подготовка к трибуналу ведется так, как мы об этом заявляли, как мы это планируем. Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: готовится и помещение, и вся доказательная база", - уточнил он.

МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности, добавил Пушилин. По его словам, ни у кого не должно остаться сомнений в справедливости процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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