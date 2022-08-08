Путину подарили шоколад "Алёшка"

Подарок сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства шоколад "Алёшка", сообщает пресс-служба Кремля.

"У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, - мальчик живет в Веселой Лопани, - он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, выложил в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", - сказал Гладков.

Сам мальчик Алёша, прославившийся на всю страну, ранее рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Его родной поселок находится рядом с границей.

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