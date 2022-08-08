Финляндия назвала основание для отказа россиянам в туристической визе

Хельсинки хочет остановить транзит через свою территорию в другие страны Европы

Россиянам могут отказать в выдаче туристических виз в Финляндию, если предыдущие финские визы они использовали только для транзита в другие страны Европы. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

Чиновник подтвердил, что финское правительство планирует ограничить транзитный туризм для россиян. Таннер отметил, что после снятия антикоронавирусных ограничений число пересечений границы с Финляндией из России выросло на 10-30%.

МИД Финляндии придется вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны по финским шенгенским визам. В таких ситуациях заявление гражданина России на получение новой финской визы может быть отклонено.

Таннер также предупредил, что МИД Финляндии сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в дипломатических представительствах республики в России. В будущем не исключено увеличение срока рассмотрения визовых заявлений, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что крупнейшие финские партии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Однако позже министр по делам ЕС заявил, что принимать подобные решения власти не планируют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва непременно примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам.

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