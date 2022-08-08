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Москвичам пообещали передышку от жары до выходных

15:57
  • понедельник
  • 08 августа 2022

В пятницу очередной антициклон вернет повышенную температуру

Вторая неделя августа в столичном регионе стартовала комфортной прохладой Однако к выходным вернется высокий температурный фон. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.
Синоптики успокоили москвичей: на смену жаре идёт прохлада

По словам синоптика, рабочая неделя даст небольшую передышку от духоты жителям и гостям столицы, очистив приземный воздух освежающими дождями, пик которых придется в ночь на вторник, 9 августа – до четверти от месячной нормы.

Причиной дождей станет волновой холодный фронт, его влияние при слабом ветре северных румбов с кратковременными осадками продолжит ощущаться до утренних часов четверга , 11 августа. Ночью воздух будет остывать до 10-15 градусов, днем прогнозируется не выше 19-24 градусов.

В пятницу, 12 августа, очередной антициклон с запада сместит облачные поля циклонического вихря в район Черноземья. Под влиянием малооблачной и солнечной погоды воздух прогреется в дневные часы уже до 24-29 градусов, задав высокий температурный фон предстоящим выходным, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице прекратятся в среду, 10 августа. Начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков.

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