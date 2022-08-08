Собянин: строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершится в 2023 году

Мэр назвал безобразием отсутствие спортивных объектов в районе

Дворец спорта в Некрасовке запустят в первом квартале 2023 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Некрасовке, где живут 100 тысяч человек, нет ни одного спортивного объекта. Это полное безобразие. Поэтому мы решили построить не просто какой-то проходной ФОК, а настоящий Дворец спорта вместе с ледовой ареной, бассейном, игровыми залами", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Дворец спорта "Некрасовка" будет трехэтажным. В здании сделают два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный и гимнастический залы, хореографический зал и зал единоборств.

В ФОК оборудуют зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе. На прилегающей территории обустроят площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол. На данный момент строительная готовность дворца спорта составляет 80%.

В планах Москомспорта организовать на базе дворца спорта "Некрасовка" спортивную подготовку по хоккею, плаванию, шорт-треку, волейболу, гандболу, шахматам и единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

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