Эрдоган пообещал очистить Сирию от террористов

Президент Турции намерен завершить создание 30-километровой зоны безопасности

Президент Турции пообещал очистить Сирию от террористов. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности, сопредельная территория будет очищена от вооруженных формирований в ближайшее время.

"Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остается неизменным. Надеюсь, в ближайшее время мы очистим последний район в Сирии, где укрывается террористическая организация", - заявил Эрдоган на встрече с послами Турции в зарубежных странах.

Турецкий лидер ранее заявлял, что планируется новая военная операция на севере Сирии. Ее целью Эрдоган называл расширение зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира", передает ТАСС. Под террористической организацией Анкара подразумевает Рабочую партию Курдистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"