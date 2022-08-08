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Эрдоган пообещал очистить Сирию от террористов

15:38
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Президент Турции намерен завершить создание 30-километровой зоны безопасности

Президент Турции пообещал очистить Сирию от террористов. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности, сопредельная территория будет очищена от вооруженных формирований в ближайшее время.

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"Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остается неизменным. Надеюсь, в ближайшее время мы очистим последний район в Сирии, где укрывается террористическая организация", - заявил Эрдоган на встрече с послами Турции в зарубежных странах.

Турецкий лидер ранее заявлял, что планируется новая военная операция на севере Сирии. Ее целью Эрдоган называл расширение зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира", передает ТАСС. Под террористической организацией Анкара подразумевает Рабочую партию Курдистана.

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