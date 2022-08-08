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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%

16:05
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Статистика приводится по итогам первого полугодия 2022-го

Как сообщило агентство "Автостат", по итогам первого полугодия 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 миллиона 316 тысяч рублей. Это на 23% больше, чем за тот же период 2021-го.

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Уточняется, что средневзвешенная цена нового автомобиля иностранного бренда в первом полугодии достигла 2 миллионов 686 тысяч рублей, увеличившись на 20%. Отечественного - 1 миллион 29 тысяч рублей (+31%).

"Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)", - уточняется в заметке.

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