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Польша решила потребовать репараций от России

15:58
  • понедельник
  • 08 августа 2022

В Варшаве считают, что пора подсчитать причиненный ущерб

Варшаве стоит подсчитать ущерб, причиненный Польше Россией во время Второй мировой войны. А затем потребовать репараций, заявил депутат Сейма от правящей польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик.

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"Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента", — заявил Мулярчик в интервью Rzeczpospolita.

Ранее депутат говорил о репарациях, которые Польша потребовала от Германии – по словам Мулярчика, окончательную сумму огласят в сентябре. В начале июля Варшава завершила подсчет ущерба, понесенного в годы Второй мировой. В Берлине напомнили, что все репарации уже выплачены, и новых поступлений в польский бюджет из германской казны не предвидится.

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