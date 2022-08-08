Западная пресса преподнесла неприятный сюрприз президенту Украины

Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, но пока считает необходимым отстаивать её суверенитет и независимость. Об этом заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен, в очередной раз показав, кто на самом деле руководит Киевом и кому выгодно затягивание конфликта. А западная пресса преподнесла очередной неприятный сюрприз Владимиру Зеленскому. Немецкие журналисты припомнили украинскому президенту офшорные счета на Кипре и Виргинских островах, а также квартиры в Лондоне.

На этих кадрах - корабли, отплывающие из украинских портов в рамках сделки по разблокированию морского экспорта. Россия свою часть договоренностей, достигнутых в Стамбуле, выполняет.

"Это отдельные коридоры в опасных зонах. Районы, очищенные от минных полей. С эскортным катером мы пошли сначала в Одессу. Там мы ждали остальные суда. И оттуда все вместе отправились юг в сопровождении лоцманского катера", - заявил Ахмет Алибейлер, капитан корабля Polarnet.

Ближайшие соседи Киева, назвавшиеся друзьями и братьями – поляки - тем временем осваивают сельское хозяйство Украины исключительно в свою пользу. О попытке Варшавы взять под контроль украинских фермеров сообщила Служба внешней разведки России.

"Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в 5 раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении СВР.

Обнимавшийся с паном Дудой Зеленский своими руками отдал страну на распродажу. С его подачи Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши и документ о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой. Варшава не растерялась: мгновенно начала инвестировать в созда­ние транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше. Такой щедрый презент западным партнерам очень кстати. И вот благодарность от немцев Зеленскому - биография. Правда, наряду с описанием его якобы мужественного противостояния Москве педантичные бюргеры припомнили Владимиру Александровичу и недвижимость в Великобритании, и счета на Кипре и Виргинских островах.

"В основе этой сложной структуры лежит ранее неизвестная корпорация Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах. На эту корпорацию зарегистрированы квартиры в центре Лондона на сумму 7,5 миллионов долларов. Незадолго до выборов Зеленский передал свои акции Сергею Шефиру. Цель этих офшоров неясна. Украинский олигарх Коломойский является владельцем канала "1+1", которому принадлежит студия "Квартал 95", но почему платежи пошли за границу? Зеленский уклонился от налогов? Или студия "Квартал 95" занималась отмыванием преступных денег для частного банка Коломойского?" - задает вопросы Die Welt.

А это репортаж рупора американских демократов - CNN. В сюжете - украинцы, массово едущие на подконтрольные России территории. Американские журналисты попытались представить историю так, что эти люди пересекают блокпост, чтобы забрать своих близких и поскорее вернуться с ними на Украину. Якобы в России никто из них оставаться не планирует. Но почему тогда эти люди взяли с собой маленьких детей, домашних питомцев и огромное количество личных вещей?

На вопрос американского журналиста, зачем было брать в краткосрочную поездку за бабушкой малолетнего ребенка, украинец отмалчивается. Зато граждане Германии сейчас охотно раздают интервью на тему энергоносителей. В ФРГ новое ЧП - обмелел Рейн.

- Уровень воды в Рейне настолько низкий, что, возможно, транспортировку по нему придется закрыть.

По Рейну доставляют уголь на электростанции. Но теперь загрузка хранилищ под вопросом - ведь баржам с топливом приходится идти по реке полупустыми.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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