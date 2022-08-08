Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

Для горожан откроется дворец спорта и промышленный кластер

В Москве до конца года закончится создание одного из самых крупных в городе промышленных кластеров. Высокотехнологичные производства разместят в промзоне "Руднёво" в 16 новых производственных корпусах. Их готовность - почти 90 процентов. С транспортной доступностью у предприятий кластера проблем не будет. Рядом идет строительство новой автомобильной дороги - Московского скоростного диаметра с выходом на платную трассу Москва-Казань.

Всего полтора года назад это было типичная промзона, огромные территории пустовали. В сжатые сроки, буквально в чистом поле, появился индустриальный парк - 16 корпусов, которые станут центром притяжения московской промышленности и обеспечат рабочими местами соседние районы, в том числе Некрасовку.

"Помимо строительства метрополитена и дорог, в Некрасовке строятся новые детские сады, школы, объекты соцкультбыта. И очень важно, конечно, создание рабочих мест. Поэтому часть территории, которая в свое время была предназначена под строительство жилья, мы перевели в промышленные виды использования. И здесь, рядом с Некрасовкой, строится один из крупнейших промышленных кластеров Москвы. В этом году уже будет введено 120 тыс. кв. метров технологических площадей, на которых будут размещены высокотехнологичные производства, начиная от беспилотников и заканчивая комплектующими для медицины", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для резидентов парка будут действовать льготы, так как эта территория станет шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва". Компании освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов, будут действовать и другие преимущества. Но и к производствам тоже есть определенные требования.

"Запрещено - пыль, запрещено - шум. Заводы тихие, культурные, совсем современный образ - для молодых, для креативного класса", - сообщил Алексей Добашин, генеральный директор концерна "Крост".

А после работы, не выезжая из Некрасовки, можно будет посетить новый дворец спорта. В новом спорткомплексе - три этажа. С панорамными окнами внутри много света даже в пасмурную погоду. В универсальном зале будут проходить тренировки игровых видов спорта - баскетбола, волейбола, тенниса, мини-футбола и гандбола. Как и в большинстве помещений, здесь идёт чистовая отделка, применяются новые технологии.

"Это акустическое покрытие стен и акустическое напыление потолка - все это обеспечивает снижение реверберации звука, то есть у вас не будет звонкого эха. Тут будет комфортно", - сказал Сергей Карачун, менеджер проекта АНО "РСИО".

А в этом зале уже скоро можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. На будущей ледовой арене уже смонтированы трибуны для пятисот зрителей. Но основное действие сейчас происходит не на поле, а на потолке - рабочие заканчивают монтаж систем вентиляции.

В спорткластере строится и зона для экстремалов. Даже две - на минус первом этаже планируется скалодром и скейт-парк, для пируэтов - потолки высотой в 10 метров. Рампы для трюков и площадка для воркаута также появятся на улице.

"Готовность объекта - 80 процентов. Мы сейчас в помещении бассейнов, здесь наивысшая строительная готовность - полностью смонтированы чаши бассейнов из нержавеющей стали", - сказал Сергей Карачун, менеджер проекта АНО "РСИО".

Площадь нового Дворца спорта - больше 20 тысяч квадратных метров. Фактически это спортивный кластер, который открывает перед жителями юго-востока столицы множество возможностей. Его планируют запустить уже в следующем году. Как и первую очередь Московского скоростного диаметра - новая трасса свяжет северные, восточные и южные районы города с выходом на федеральную трассу "Москва-Казань".

"Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Коллеги из Росавтодора тянут свою часть с той стороны, а мы отсюда, от Некрасовки, начинаем двигаться с продлением скоростного диаметра до стыковки с дорогой М12", - сказал Собянин.

Протяженность основного хода первой очереди диаметра - около 40 километров, но с учетом съездов и реконструкций прилегающей уличной сети будет построено около 120 километров дорог.

Наталья Тарасова, Сергей Ким, Станислав Ильин, Андрей Булычев. "ТВ Центр".

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