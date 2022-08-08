Хайнань изолировали в пик туристического сезона

На острове проводят всеобщее ПЦР-тестирование

На китайском острове Хайнань, популярном у туристов, из-за вспышки коронавируса проводят всеобщее обязательное ПЦР-тестирование. С субботы там действует жёсткий локдаун. Перемещаться по острову нельзя, покинуть его тоже не удастся - в аэропортах отменены все рейсы. Несмотря на все меры, случаи заболевания зафиксированы уже в 10 населённых пунктах. Большинство из них - в главном курортном городе Санья. По мнению экспертов, вирус мог попасть на остров с замороженными морепродуктами.

Километровая очередь из желающих войти в здание аэропорта начинается ещё на улице. Рядом суетятся врачи в защитных костюмах. Меры предосторожности - колоссальные. ПЦР-тесты сдают все без исключения. Впрочем, даже с отрицательным результатом шансы улететь с острова равны нулю. Связь с материковым Китаем прервана - в аэропорту "Фэнхуан" отменены все рейсы. Да и перемещаться по курортному острову тоже стало намного сложнее - продажа билетов на железнодорожный транспорт так же прекращена. Так власти пытаются купировать вспышку коронавируса. На Хайнане - уже почти тысяча заболевших. В самом крупном городе провинции - Санье - ещё с субботы действует строгий локдаун.

"Мы разделили город на разные районы и организовали пункты тестирования. Один такой пункт рассчитан на две-три тысячи человек. Всего в городе действует 619 точек ПЦР-тестирования", - заявил Ран Цай, заместитель начальника муниципальной комиссии по здоровью в Санье.

Специалисты отмечают, что на Хайнане сейчас бушует штамм "омикрон", который ранее в материковом Китае медики не фиксировали. Вирус мог попасть на остров вместе с замороженными морепродуктами через местный порт, либо при контакте торговцев с иностранными партнёрами. Провинция оказалась в полной изоляции в самый пик туристического сезона. Каникулы вынужденно затянулись у 80 тысяч туристов.

"Туристам, которые вынуждены оставаться на острове, отели предоставят скидку в 50%. А доставкой продуктов и предметов первой необходимости тем, кто оказался в изоляции, займутся волонтёры, охранники или управляющие гостиниц", - заявил Джи Дуанрон, генеральный секретарь муниципального правительства города Санья.

Китай, как и два года назад в начале пандемии, продолжает придерживаться политики нулевой терпимости. Это означает обязательный карантин. Покинуть город туристы смогут только в том случае, если сданные за 7 дней ПЦР-тесты 5 раз покажут отрицательный результат. Впрочем, даже после этого приезжим могут запретить выезд с острова. Жителям Хайнаня повезло ещё меньше - улететь из эпицентра вспышки коронавируса не поможет даже отрицательный тест. Власти рекомендовали местным воздержаться от поездок куда бы то ни было без крайней необходимости.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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