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В армии США случился недобор персонала

16:08
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Проблему пытаются решить деньгами

Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала. Им не хватает около 150 тысяч новобранцев, чтобы достичь установленной цели - 1,3 миллиона военнослужащих.

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Уточняется, что наибольший дефицит кадров зафиксирован у сухопутных войск (на 60% меньше ежегодного плана).

Эксперты называют причиной такого положения дел уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Лишь 23% граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии.

В настоящее время ВС США предлагают готовым начать армейскую подготовку в течение 45 дней новобранцам вознаграждение в размере 35 тысяч долларов.

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