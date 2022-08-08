Россия готова помочь МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Киев развернул кампанию дезинформации

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС.

"Мы действительно направили 4 августа - от 5 августа она была распространена - циркулярную ноту о том, что мы готовы оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС. Там также говорилось, что Россия заинтересована в том, чтобы агентство располагало информацией с учетом преступных действий Киева и той кампании дезинформации, которую развернул режим Зеленского", - уточнил дипломат (цитата по РИА "Новости").

5 августа украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметров. В результате обстрела возник пожар, была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.

Обстрел повторился в ночь на воскресенье, велся он из РСЗО "Ураган". Осколки упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

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