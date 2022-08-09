Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Водолеям лучше провести день в тишине, Девам - заниматься мелкими будничными делами

Овны

Вы можете чувствовать усталость или недостаток энергии, так что о спорте и физической нагрузке сегодня лучше забыть. Больше отдыхайте, наслаждайтесь летней погодой.

Тельцы

Сегодня легко заблудиться в чужом городе или там, где вы редко бываете, – это планеты мешают сосредоточиться. Экзамены, тесты, собеседования лучше отложить на другой день.

Близнецы

Перенесите решение финансовых вопросов на другой день, потому что сегодня звезды не смогут вам помочь. Это касается прежде всего банковских, налоговых или наследственных дел.

Раки

Ваша личная жизнь может оказаться сегодня под угрозой. Не позволяйте плохому настроению или разным случайностям влиять на ваши отношения.

Львы

Вам стоит отказаться от физических нагрузок и не хвататься за большие объемы работы. Держитесь подальше от солнца, пейте достаточно жидкости и берегите здоровье.

Девы

Ваше положение выгодно отличается от других: Меркурий встал на вашу защиту в компании с Луной. И все-таки заниматься сегодня лучше лишь мелкими будничными делами.

Весы

Оппоненты на работе сегодня могут строить козни или попытаются подпортить настроение другими способами. Не стоит вестись на их уловки, будьте выше этого.

Скорпионы

У вас могут возникнуть проблемы с пересечением границ, билетами, документами. Проверяйте внимательно все данные, работая сегодня с цифрами.

Стрельцы

Забудьте о таких вещах, как инвестиции, кредиты и заначки, в которые можно залезть. Вы рискуете сегодня потратить деньги впустую, а потом долго за это расплачиваться.

Козероги

У представителей вашего знака, особенно мужчин, противостояние Венеры с Плутоном может вызвать бурю в личной жизни. Громкая ссора, скандал – не то, что вам сейчас нужно! Держите себя в руках.

Водолеи

Вам лучше сегодня затаиться и провести этот день в тишине и покое, чтобы вас никто даже не замечал. Тогда все пройдет тихо и мирно, без потерь и разочарований.

Рыбы

Непростой день для публичных деятелей, организаторов мероприятий. Будьте готовы быстро замять конфликт, если он появится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"